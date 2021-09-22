В Минздраве Пермского края рассказали о крайне тяжелом состоянии студента, устроившего стрельбу

Представитель Министерства здравоохранения Пермского края рассказала о состоянии 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете. Молодому человеку ампутировали левую ногу.
«Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое»,- уточнила она на заседании краевого правительства.
Ранее сообщалось, что Бекмансурову пришлось ампутировать ногу до колена из-за образовавшихся тромбов. Студент продолжает находиться на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.
Напавшего на Пермский государственный университет 20 сентября обезвредил младший лейтенант полиции Константин Калинин.
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