В Минздраве Пермского края рассказали о крайне тяжелом состоянии студента, устроившего стрельбу

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22 сентября 2021, 09:41 Источник: РИА Новости

Фото с места происшествия, vk.com/vikiperm/globallookpress.com

Представитель Министерства здравоохранения Пермского края рассказала о состоянии 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете. Молодому человеку ампутировали левую ногу.

«Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое»,- уточнила она на заседании краевого правительства.

Ранее сообщалось, что Бекмансурову пришлось ампутировать ногу до колена из-за образовавшихся тромбов. Студент продолжает находиться на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Напавшего на Пермский государственный университет 20 сентября обезвредил младший лейтенант полиции Константин Калинин.

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