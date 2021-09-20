Омбудсмен Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в пермском университете

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20 сентября 2021, 14:46

Татьяна Москалькова, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете. Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября.

«Горькая новость пришла сегодня из Перми. Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших и пострадавших в результате этого ужасного события. В этот трагический час мы все мыслями и сердцем вместе с вами», - написала она в Instagram.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в вооружённом нападении на университет Тимур Б. открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате происшествия 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сам стрелок находится в больнице после ранения при задержании.

В СМИ опубликованы кадры с камер видеонаблюдения в Пермском государственном университете, на которых запечатлен момент ликвидации Тимура Б.

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