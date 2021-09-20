Как выбирали «Единую Россию» и кто ответит за будущее нашей страны. Резонансные новости недели

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20 сентября 2021, 12:02 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Верность традициям



К выборам в Госдуму образца 2021 года власти нашей страны подошли с особым лоском. Министр обороны РФ и лидер федерального списка «Единой России» Сергей Шойгу появился на одном из своих подведомственных избирательных участков уже в первый день голосования. Под прицелом объективов фотокамер оказался паспорт, который Сергей Кужугетович показал представительнице ТИКа. На обложке документа журналисты узрели надпись с дореволюционной орфографией:



«Паспортъ гражданина Государства Россiйскаго по совмѣстительству министра обороны Россійской Федераціи Шойгу Сергѣя Кужугетовича».



Позже СМИ сообщили, что подобные обложки для паспортов есть у Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева.



Благополучно проголосовав за известную партию, Сергей Шойгу направился к выходу, где встретил трех мальчиков. Одному из них он подарил свою фуражку, после чего недвусмысленно заявил: «Будешь хорошо учиться – будешь генералом».



Имперские амбиции министра обороны РФ уже не в первый раз всплывают на свет божий, но история с паспортом «по совмѣстительству» впечатлила многих.



Стоит напомнить, что первые выборы в Госдуму РФ состоялись в 1993 году после разгона Верховного Совета России и расстрела так называемого Белого дома. Интересно, что тогда большинство голосов россиян набрала партия… ЛДПР. Известно, что во времена правления Бориса Ельцина победу на думских выборах также дважды одерживали коммунисты (1995, 1999 годы).



При Владимире Путине у оппозиционеров «как отрезало», и победа на выборах для них оказалась недопустимой роскошью. В 2003, 2007, 2011 и 2016 годах большинство голосов набирала партия «Единая Россия». Самый лучший результат единороссы показали в 2007 году, набрав 64,3% голосов избирателей. На выборах 2016 года этот показатель был существенно ниже – 48,4%.



Предварительные результаты нового голосования говорят о том, что, отвечать за всё происходящее в нашей стране на законодательном уровне в ближайшие годы придется опять лишь представителям «Единой России».





Хлеб да соль, изнасилование да убийство



На прошлой неделе большой резонанс вызвала трагедия, произошедшая в Подмосковье. Под Сергиевом Посадом в деревне Бужаниново двое мигрантов 1988 и 1984 годов рождения изнасиловали и убили 67-летнюю женщину. Ее тело было найдено в ближайшей лесополосе.



Жители деревни устроили массовый сход, после которого к происходящему был вынужден подключиться губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он распорядился закрыть местное общежитие для мигрантов. Очевидцы сообщили, что гастарбайтеров вывозили оттуда автобусами.



Местные жители рассказали о том, что ранее они неоднократно обращались к властям с требованием навести порядок в связи с пребыванием по соседству мигрантов. Женщины жаловались на многочисленные домогательства со стороны граждан из ближнего зарубежья. Однако, по заверениям жителей, местная власть их так и не услышала. Это и привело к ужасной трагедии.



Тем временем в московском метро для удобства приезжих из соседних стран начали размещать указатели и таблички с переводом текстов на узбекский и таджикский языки. Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов при этом заявил, что в столице все еще наблюдается дефицит трудовых мигрантов.



«Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться»,- сообщил он.





Губернатору Забайкалья отказали в удовольствии прокатиться на маршрутке



Школьница из Читы пожаловалась главе Забайкальского края Александру Осипову на то, что каждое утро отправляясь на учебу она вынуждена мерзнуть на остановке. Это происходит из-за того, что автобусы по нужному ей маршруту ходят крайне редко.



Губернатор решил проверить работу общественного транспорта лично. Глава региона выехал на конечную остановку обозначенного маршрута, но за час, который он там провел, никто так и не приехал.



Возмущенный этим событием губернатор Забайкалья обратился к главе администрации Читы с требованием «наказать бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан».



Многим российским губернаторам, да и чиновникам рангом пониже, стоило бы взять пример с главы Забайкалья и почаще спускаться на грешную землю, чтобы ощутить на себе прелести качества жизни в собственном регионе.





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