В Москве на станциях метро стали размещать указатели на узбекском и таджикском языках

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14 сентября 2021, 16:35

Фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В московском метро, на станции «Лесопарковая», на указателях и дверях появился текст с переводом на таджикский и узбекский языки.



Отметим, что вчера вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица все еще испытывает дефицит трудовых мигрантов.



«Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться», - сообщил он.



Напомним, что в конце августа по окраинам столицы России прокатилась целая серия массовых драк среди мигрантов. По факту инцидентов было заведено порядка 800 уголовных дел. Из России депортировали около 200 человек, а 17 тысячам мигрантов был запрещен въезд в нашу страну.





Фото: соцсети

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