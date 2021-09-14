В Москве на станциях метро стали размещать указатели на узбекском и таджикском языках
14 сентября 2021, 16:35
В московском метро, на станции «Лесопарковая», на указателях и дверях появился текст с переводом на таджикский и узбекский языки.
Отметим, что вчера вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица все еще испытывает дефицит трудовых мигрантов.
«Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться», - сообщил он.
Напомним, что в конце августа по окраинам столицы России прокатилась целая серия массовых драк среди мигрантов. По факту инцидентов было заведено порядка 800 уголовных дел. Из России депортировали около 200 человек, а 17 тысячам мигрантов был запрещен въезд в нашу страну.
Фото: соцсети
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