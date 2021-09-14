Очевидцы сообщили, что после убийства пенсионерки под Сергиевом Посадом мигрантов вывозили из общежития

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14 сентября 2021, 14:47 Источник: РИА Новости

фото с допроса мигрантов, пресс-службе СК РФ

Очевидцы рассказали, как из общежития в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом во вторник утром вывозили мигрантов. Ночью возле здания из-за убийства пенсионерки собрались местные жители, они требовали связаться с чиновниками или правоохранительными органами.

Собеседница отметила, что людей вывозили автобусы компании «Экоокна», которая и заселяла мигрантов. По ее словам, машины были оформлены «как рекламные» - с атрибутикой фирмы. Она добавила, что в понедельник было еще три транспортных средства. Женщина считает, что граждан из ближнего зарубежья могли поселить во второе общежитие, которое находится неподалеку.

Другой очевидец уверен, что мигранты переезжали, поскольку брали с собой личные вещи.

В убийстве и изнасиловании 67-летней женщины обвиняются два гражданина Таджикистана. Ее тело обнаружили 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» под Сергиевым Посадом.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе. По его словам, учреждения, «вызывающие у людей тревогу и беспокойство», в ближайшие дни проверят правоохранительные органы.

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