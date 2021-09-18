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Глава ЦИК Памфилова: более шести тысяч бюллетеней на выборах признаны недействительными

, 18:58 Источник: РИА Новости

Глава ЦИК Памфилова: более шести тысяч бюллетеней на выборах признаны недействительными
Элла Памфилова, фото: CEC Russia/Globallookpress.com

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что более шести тысяч избирательных бюллетеней признаны недействительными на выборах депутатов Госдумы. Голосование в России продлится с 17 по 19 сентября.

«Всего на избирательных участках недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня»,- пояснила она.

Памфилова отметила, что бюллетени были аннулированы в пяти субъектах РФ – Республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях. Она добавила, что особых происшествий в ходе выборов нет.

Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал, что нарушений на выборах, проходящих в столице, на сегодняшний момент не выявлено.

Кроме того, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за ДЭГ координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич назвал самый популярный фейк на выборах. 

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