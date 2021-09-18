Представитель Общественной палаты Малькевич назвал ролик об обязательной вакцинации самым популярным фейком на выборах

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18 сентября 2021, 16:41 Источник: РИА Новости

билборд, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за ДЭГ координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич рассказал о самом популярном фейке на выборах депутатов Госдумы. Они продлятся с 17 по 19 сентября.

«Самый популярный фейк, связанный с выборами - это был смонтированный видеоролик от руководителя Роскомнадзора о том, что все участники избирательного процесса будут вакцинированы в обязательном порядке», - поделился он.

Согласно ролику, вакцинировать будут членов УИК, наблюдателей, а также кандидатов и избирателей в некоторых регионах. По словам Малькевича, это делается, «чтобы отбить у людей охоту принять участие в голосовании». Он добавил, что в видео был заметен монтаж: фразы вырваны из контекста.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о поступлении в ЦИК более сотни обращений по принуждению к голосованию.

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