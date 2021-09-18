Представитель Общественной палаты Малькевич назвал ролик об обязательной вакцинации самым популярным фейком на выборах

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за ДЭГ координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич рассказал о самом популярном фейке на выборах депутатов Госдумы. Они продлятся с 17 по 19 сентября.
«Самый популярный фейк, связанный с выборами - это был смонтированный видеоролик от руководителя Роскомнадзора о том, что все участники избирательного процесса будут вакцинированы в обязательном порядке», - поделился он.
Согласно ролику, вакцинировать будут членов УИК, наблюдателей, а также кандидатов и избирателей в некоторых регионах. По словам Малькевича, это делается, «чтобы отбить у людей охоту принять участие в голосовании». Он добавил, что в видео был заметен монтаж: фразы вырваны из контекста.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о поступлении в ЦИК более сотни обращений по принуждению к голосованию.
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