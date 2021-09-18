Памфилова сообщила о поступлении в ЦИК более сотни обращений по принуждению к голосованию

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18 сентября 2021, 13:33 Источник: ТАСС

Элла Памфилова, фото: CEC Russia, globallookpress.com

ЦИК России получила 137 обращений из 45 российских субъектов с жалобами на принуждение к голосованию.

О получении жалоб якобы к принудительному голосованию сообщила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова.

Панфилова сообщила, что жалобы направлены в правоохранительные органы, в прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда поступили претензии.

Выборы в Госдуму VIII cозыва проходят 17, 18 и 19 сентября, в том числе дистанционно.

Сегодня в ходе брифинга в информационном центре ЦИК Памфилова рассказала, что в 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. В 16 жалобах сообщают о принуждении к голосованию за какого-то конкретого кандидата.

Напомним, Владимир Путин, Михаил Мишустин проголосовали дистанционно.

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