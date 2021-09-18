Общественный штаб: Нарушений на выборах в Москве не выявлено

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18 сентября 2021, 17:01

Фото: opmoscow.ru

Нарушений на выборах, проходящих в столице, на сегодняшний момент не выявлено. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.



«Мы пока не фиксировали такие нарушения, в штабе мы можем отвечать только за ту картинку, которая есть у нас. Мы вместе с Алексеем Венедиктовым и всей нашей командой активно мониторим информационное поле, но вот каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет»,- сказал Вадим Ковалев.



Он отметил, что, судя по камерам, людей на участках немного, зато активно продолжается онлайн-голосование на выборах.



Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.





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