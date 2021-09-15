Врач-невролог Александр Будик: COVID-19 влияет на сосуды головного мозга и на интеллект

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15 сентября 2021, 09:45

фото: pixabay.com

Снижение когнитивных способностей человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, является одним из последствий COVID-19. Врач-невролог Александр Будик рассказал, что в результате коронавирусной инфекции нового типа у людей нарушается кровоснабжение головного мозга, и это влияет на умственные способности.

Доктор Будик пояснил, что в голове человека сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. При коронавирусе и при постковидном синдроме происходит изменение расположения этих сосудов. По его словам, сейчас есть теория о нарушении кровоснабжения важнейших отделов головного мозга.

Будик отметил, что и кровь у болеющего ковидом пациента становится более густой, и это негативно влияет на кровоснабжение. Врач-специалист советует после перенесенного ковида обратиться к неврологу, оценить когнитивные функции. У некоторых пациентов нет нарушений интеллекта, но лучше пройти тесты у врача сразу после выздоровления и через некоторое время, - передает Радио Sputnik.

Группа ученых из Национального института неврологических расстройств и инсульта в США в начале года провела исследование, пытаяся понять зависимость влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на мозг заболевшего человека.

Ученые из США выяснили, что у детей, появившихся на свет в период пандемии, понижен интеллект.

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