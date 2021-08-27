В условиях пандемии все чаще рождаются дети с низким интеллектом

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 августа 2021, 15:34 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: pixabay.com

Ученые из США выяснили, что у детей, появившихся на свет в период пандемии, понижен интеллект. Проблемы с моторными, вербальными и прочими навыками напрямую связаны с ограничениями, введенными по всему миру из-за COVID-19 – именно они повлияли на мозг новорожденных. Но в чем же виновата пандемия? «Аргументы недели» разобрались вместе с экспертами.

Недавно специалисты Брауновского университета в США оценили влияние пандемии на когнитивное развитие маленьких детей. Чтобы провести исследование, ученые отобрали 672 ребенка, 308 из которых родились до января 2019 года, 176 – с января 2019 по март 2020 года, а 188 – после июля 2020 года. Матери новорожденных не болели COVID-19 во время беременности, не имели отклонений в развитии и родили детей на полном сроке.

В рамках исследования детям от трех месяцев до трех лет были предложены специальные тесты, оценивающие уровень интеллекта, моторику, навык коммуникации и другие показатели, которые показывают когнитивное развитие ребенка. Результаты оказались не слишком позитивными. Дети, рожденные до пандемии, получили средний показатель в 100 баллов, а рожденные во время изоляции – 78.

Наиболее вероятная причина происходящего, как отмечают ученые, – отсутствие взаимодействия с внешним миром и нехватка внимания родителей. Также авторы работы уверены: исходя из результатов можно предположить, что раннее развитие нарушается под воздействием условий окружающей среды, вызванной пандемией. Тем не менее краткосрочное и долгосрочное воздействие пандемии COVID-19 на здоровье и развитие мозга плода и ребенка в отсутствие прямого инфицирования пока неизвестно.

Эксперты между тем отмечают преждевременность выводов.

«Результаты исследования очень неоднозначны, – говорит кандидат психологических наук и основатель компании-разработчика цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» EiLab Елена ХЛЕВНАЯ. – Прошло недостаточно времени, чтобы можно было провести лонгитюдное исследование и сравнивать его с другими результатами. Тут же важна и выборка: сколько было в исследовании участников в экспериментальной и контрольной группах, с кем сравнивали, а главное – чем измеряли уровень развития когнитивных способностей ребенка. Пока о влиянии пандемии на когнитивное развитие можно выдвигать только гипотезы. Потому что обоснованными выводы ученых могут быть не ранее, чем через 4-5 лет. Также важно знать какую группу для исследований они выбрали, ведь на кого-то изоляция могла повлиять и положительно. Конечно, пандемия создала определенные трудности, но в то же время сформировала и новые возможности для самостоятельного развития когнитивных способностей. Так, например, дети стали больше времени проводить с родителями из-за того, что последние вынужденно перенесли рабочие места домой, в семью. Здесь могут быть как негативные, так и позитивные следствия для развития интеллекта как самих детей, так и их родителей».

Ставит под сомнения выводы исследователей и женский психолог Яна ВАЛОВАЯ, которая сама стала мамой в пандемию:

«В этой теме самый важный фактор – поиск причины какой-то своей неудачи. Изоляция и пандемия очень удачно подходят. Состояние жертвы – одна из ярких черт чуть ли не каждого второго человека. Развитие детей и их здоровье – ответственность родителя! Но, как это часто бывает, человек находит множество оправданий своему бездействию. Как мама, которая родила в пандемию, я могу сказать, что в нашей жизни мало что поменялось. Это были мои вторые роды. И два ребенка находились в обстоятельствах пандемии. При этом мы все равно могли передвигаться, потому что условия пандемии требуют аналитики, смелости, информационной осведомленности. Во время закрытых границ мы также сидели дома и занимались развитием себя и детей, занимались своим здоровьем. При этом ребенок, который родился в пандемию, прекрасно развит. Поэтому еще раз: здоровьем себя и детей нужно заниматься регулярно, постоянно, каждый день. Если личность готова быть и жить во взрослой позиции, то ни ее дети, ни она сам не будет подвластна общей статистике, которая говорит о том, что изоляция влияет на развитие».

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