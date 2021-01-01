Ученые изучили состояние мозга у людей, перенесших заболевание коронавирусом COVID-19

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1 января 2021, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Группа ученых из Национального института неврологических расстройств и инсульта в США провела исследование, пытаяся понять зависимость влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на мозг заболевшего человека.

Ученые под руководством доктора медицинских наук и клинического директора Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья Авиндра Ната провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, скончавшихся после заражения коронавирусной инфекцией нового типа с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих из них былы факторы риска: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и другие.

Проводилась посмертная магнитно-резонансная томография высокого разрешения головного мозга и гистопатологическое исследование. По результам исследования, у пациентов было множество ярких пятен, которые указывают на воспаление, а также темные пятна, которые говорят о кровотечении.

По словам доктора Ната, результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус SARS-CoV-2. Но исследователи не увидели никаких признаков коронавируса в образцах тканей. Ученые не уверены, что повреждения были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.