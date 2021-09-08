Путин назвал Зиничева «надежным другом» и «профессионалом высочайшего уровня»

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8 сентября 2021, 18:59

Владимир Путин и Евгений Зиничев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева в связи с трагической смертью на учениях по ликвидации ЧП в Арктической зоне в Норильске. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы», - говорится в заявлении Кремля.

Путин назвал Зиничева человеком, на которого можно положиться «в любой, самой сложной ситуации» как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня. Российский лидер добавил, что глава МЧС посвятил себя служению родине и людям. Он без колебаний пошёл на риск, «погиб до конца исполняя свой долг», отметил Владимир Владимирович.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга на водопаде Китабо-Орон, расположенном на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. Глава МЧС пытался спасти упавшего в воду режиссера Александра Мельника, но разбился о камень.

Позже появилась другая версия трагического инцидента, что министр погиб, поскользнувшись около обрыва. Его пытался спасти режиссер, но разбился сам.

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