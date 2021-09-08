Телеграм-канал «Readovka»: режиссер Мельник погиб, спасая главу МЧС Зиничева
8 сентября 2021, 18:44
СМИ со ссылкой на информационные источники раскрыли новые обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева на учениях в Норильске. По некоторым данным, министра пытался спасти режиссер Александр Мельник, а не наоборот.
Телеграм-канал «Readovka» пишет, что Евгений Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада Китабо-Орон, расположенном на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. Режиссер Александр Мельник пытался удержать сорвавшегося в обрыв министра, но разбился сам. Отмечается, что осенью там уже холодно и образуется лед.
В официальной версии МЧС говорится, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Глава МЧС пытался спасти упавшего в воду режиссера, но разбился о камень.
Независимо от деталей трагического инцидента вся страна скорбит по погибшим.
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