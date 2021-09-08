РБК: трагический инцидент с главой МЧС Евгением Зиничевым произошел на водопаде Китабо-Орон

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что инцидент с главой МЧС Евгением Зиничевым произошел на водопаде Китабо-Орон, расположенном на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника.
Собеседник уточнил, что трагическая ситуация произошла около семи часов утра. По его словам, Зиничев вылетел в сторону заповедника из Норильска за два часа до происшествия.
По данным «Тайги.Инфо», глава МЧС погиб на озере Лама в районе заповедного плато Путорана в Красноярском крае, в 120 км от Норильска.
Ранее сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений по ликвидации ЧС в Арктической зоне, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Оператор оступился и упал с обрыва в воду. Министр бросился на помощь, но разбился о камень.
Зиничеву было 55 лет, у него остались жена, сын и трое внуков.
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