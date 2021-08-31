Псаки: Байден ждет, что причастные к терактам в Афганистане будут найдены и уничтожены

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31 августа 2021, 09:23

Джозеф Байден, Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/globallookpress.com

Джозеф Байден разрешил американским военнослужащим в Афганистане мстить за убитых в Кабуле сослуживцев. Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки сообщила, что глава Белого дома "ясно дал понять командирам - они не должны останавливаться ни перед чем и заставить террористов "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) заплатить за смерть американских солдат".

"Байден ждет, что причастные к терактам будут найдены и уничтожены", - подчеркнула Псаки.

26 августа в результате двух взрывов у ворот аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле погибли 200 человек. Около тысячи человек получили ранения.

В основном жертвы теракта - мирные афганцы, 13 военнослужащих армии США, и боевики запрещенного в России движения "Талибан". Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство".

Несколько дней назад Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является частью запрещённой в РФ ИГ.

Байден 30 августа заявил, что принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей с территории Афганистана, следуя рекомендации американских военных.

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