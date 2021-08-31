Байден сообщил, что решил не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации американских военных

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31 августа 2021, 08:00 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден в минувший понедельник, 30 августа, заявил, что принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей с территории Афганистана, следуя рекомендации американских военных.

"Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане завершено", – подчеркнул американский лидер и добавил, что во вторник объяснит свое решение не продлевать военное присутствие США в стране после 31 августа.

Джо Байден уточнил, что завершить операцию по эвакуации в обозначенные талибами сроки ему "единогласно рекомендовал" Комитет начальников штабов ВС США и американские военнокомандующие в Афганистане. Политик заметил, что это единственный способ сохранить жизни военных.

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