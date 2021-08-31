На территории Афганистана не осталось американских военных

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31 августа 2021, 07:09 Источник: РИА "Новости"

американский военный, U.S. Army Photo by Master Sgt. A/XinHua

Все американские военные к настоящему моменту покинули территорию Афганистана. Об этом сообщил в ночь на вторник, 31 августа, глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

В рамках брифинга, который проходил в Пентагоне, Кеннет Маккензи уточнил, что в Афганистане не осталось американских военнослужащих.

Напомним, ранее члены запрещенного в России движения "Талибан" приняли решение о том, что военные из Соединенных Штатов должны покинуть афганскую территорию до 31 августа. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции 24 августа представитель талибов Забихулла Муджахид.

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