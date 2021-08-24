Талибы заявили, что США к 31 августа должны покинуть территорию Афганистана

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" заявил, что США должны покинуть территорию Афганистана к 31 августа. Соответствующие данные предоставили во вторник, 24 августа, журналисты.
Представитель талибов Забихулла Муджахид в рамках пресс-конференции заявил, что США следует уехать из Афганистана до конца текущего месяца.
Напомним, ранее стало известно, что в Белом доме в настоящий момент не идет речь о вероятном проведении прямых переговоров президента США Джо Байдена с "Талибаном" об эвакуации афганцев и граждан прочих государств из Афганистана.
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