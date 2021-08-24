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Помощник президента США Салливан заявил, что переговоры Байдена с талибами не рассматриваются

, 08:23 Источник: ТАСС

Помощник президента США Салливан заявил, что переговоры Байдена с талибами не рассматриваются
pixabay.com

В Белом доме пока что не идет речь о вероятном проведении прямых переговоров Байдена с “Талибаном” (запрещенная в РФ террористическая организация”) касательно эвакуации афганцев и граждан прочих государств из Афганистана. Такое заявление сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что американцы каждый день обсуждают с представителями этого радикального движения ряд вопросов “по политическим каналам и по линии сил безопасности”. При этом он не стал вдаваться в детали.

“В настоящее время такая возможность не рассматривается”, - сказал Салливан. Напомним, что ранее Джон Кирби, занимающий пост пресс-секретаря Пентагона, сообщил о постоянных контактах американского руководства с талибами по вопросу безопасности аэропорта Кабула.

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