Помощник президента США Салливан заявил, что переговоры Байдена с талибами не рассматриваются

В Белом доме пока что не идет речь о вероятном проведении прямых переговоров Байдена с “Талибаном” (запрещенная в РФ террористическая организация”) касательно эвакуации афганцев и граждан прочих государств из Афганистана. Такое заявление сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что американцы каждый день обсуждают с представителями этого радикального движения ряд вопросов “по политическим каналам и по линии сил безопасности”. При этом он не стал вдаваться в детали.
“В настоящее время такая возможность не рассматривается”, - сказал Салливан. Напомним, что ранее Джон Кирби, занимающий пост пресс-секретаря Пентагона, сообщил о постоянных контактах американского руководства с талибами по вопросу безопасности аэропорта Кабула.
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