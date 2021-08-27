Байден приказал готовить удары по ответственным за взрывы в Кабуле террористам

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27 августа 2021, 08:59 Источник: ТАСС

Джо Байден, Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/globallookpress.com

Президент США Джо Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является частью запрещённой в РФ организации «ИГ». Причиной такого решения стали взрывы около здания кабульского аэропорта в четверг, 26 августа.

«Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ-Х. Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем», - высказал он.

Байден отметил, что ответственные за теракт будут найдены и наказаны. По его словам, Вашингтон найдет способы добраться до них. Американский лидер добавил, что «фундаментально» признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане. Президент подчеркнул, что США не позволят террористам помешать эвакуации граждан.

Напомним, что в четверг около здания кабульского аэропорта прогремели три взрыва. В результате происшествия погибли не менее 90 афганцев и 13 американских военных. Также жертвами стали по меньшей мере 28 талибов. Пострадали более 1,3 тысячи человек.

Ответственность за сучившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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