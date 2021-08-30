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30 августа 2021, 13:49

Фото: cоцсети

МВД решило, что пребывание комика Идрака Мирзализаде в России «нежелательно» и он должен покинуть страну в течение 3 дней. Это требование пожизненное, а в случае нарушения предписания юмориста ждет депортация.

Решение ведомства связано с неудачной шуткой стендапера о русских. «В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», - сообщили в МВД.

Напомним, 9 августа комик был арестован на 10 суток за разжигание межнациональной розни, и несмотря на то, что как мы уже писали, практически все коллеги встали на его защиту и написали ролик в поддержку, это никак не помогло. «Нежелательность пребывания» для Идрака означает и дальнейший запрет на въезд в Россию.

Его друг комик Артур Чапарян рассказал, что после освобождения из ИВС тот был подавлен, не шёл на контакт, а на днях уехал в Белоруссию.

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