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Знаменитые комики записали видео в поддержку коллеги, которому дали 10 суток ареста: Шутка — не преступление

, 18:30

Знаменитые комики записали видео в поддержку коллеги, которому дали 10 суток ареста: Шутка — не преступление
Фото: cоцсети

Знаменитые стендап-комики записали видео с поддержкой своего коллеги Идрака Мирзализаде. Ему дали 10 суток административного ареста за неуместную шутку про русских.

После неудачного высказывания на парня обрушилась волна хейта, на улице ему угрожали, а некоторые даже предлагали деньги за то, чтобы хулиганы его избили. Журналист Соловьев требовал судебного разбирательства, которое не заставило себя долго ждать. 

«10 суток за шутку - это не страшное наказание, но страшный прецедент», «Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы», «Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену, чтобы люди смеялись»,- говорят самые известные молодые  юмористы России.

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