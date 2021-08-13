Знаменитые комики записали видео в поддержку коллеги, которому дали 10 суток ареста: Шутка — не преступление
13 августа 2021, 18:30
Знаменитые стендап-комики записали видео с поддержкой своего коллеги Идрака Мирзализаде. Ему дали 10 суток административного ареста за неуместную шутку про русских.
После неудачного высказывания на парня обрушилась волна хейта, на улице ему угрожали, а некоторые даже предлагали деньги за то, чтобы хулиганы его избили. Журналист Соловьев требовал судебного разбирательства, которое не заставило себя долго ждать.
«10 суток за шутку - это не страшное наказание, но страшный прецедент», «Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы», «Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену, чтобы люди смеялись»,- говорят самые известные молодые юмористы России.
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