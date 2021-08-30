Сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли на выступления стендаперов, и теперь там уже никому не смешно

Аргументы Недели → Общество 13+

30 августа 2021, 21:29 Источник: Baza

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму начали ходить на выступления российских стендаперов. Правда юмор их совсем не интересует. Да и вообще от такого бдительного внимания силовиков уже никому не смешно.

В минувшее воскресенье оперативник Центра «Э» пришел в одно из питерских кафе, где проходил «открытый микрофон». Среди выступавших были российские комики Вадим Якунин, Лиза Маликова, Сергей Пономаренко и Глеб Капелюх. На обычного зрителя он был совсем не похож, а потому его заметили сразу же. Правоохранитель начал снимать на камеру юмористов, а когда его попросили прекратить, он только отошел в угол и продолжил съемку. Как говорится, работа есть работа.

Оперативники приходят и на московские выступления. Правда, действуют они более скрытно: стендаперы говорят, что подозрительные люди постоянно что-то конспектируют в тетрадке или записывают видео на телефон.

Возможно, внезапный интерес Центра «Э» к российским комикам связан с делом Идрака Мирзализаде. Из-за неудачной шутки на него завели административное дело по статье о возбуждении ненависти. А после 10 суток ареста в МВД заявили о «нежелательности пребывания» юмориста на территории России. Теперь въезд в Россию ему заказан.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости