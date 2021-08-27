Тяжело больного жителя Ставрополья не выпускают из СИЗО вопреки требованиям врачей

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27 августа 2021, 10:06

Фото из открытых источников

Добиться назначения ему иной меры пресечения, которая не угрожала бы жизни, не помогает даже заключение работников УФСИН России по Ставропольскому краю – медиков ФКУ СИЗО-1.

Врачи ГБУЗ «Труновская районная больница» и медицинской части №9 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю по результатам проведенного медицинского освидетельствования установили у обвиняемого Бориса Куца ряд тяжелейших заболеваний, которые не совместимы с пребыванием под стражей. Однако следователь Изобильненского межрайонного следственного отдела не торопится изменять меру пресечения тяжело больному человеку. Похоже, правоохранителя не смущает даже то, что тем самым нарушаются положения ст. 110 УПК РФ.

В Изобильненском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело в отношении жителя села Подлесного Бориса Куца, который поссорился с местным жителем и с целью предотвращения нападения на него, совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух, не причинив при этом никакого вреда потерпевшему. Между тем действия Куца были квалифицированы как покушение на убийство, и 15 июля 2021 года подозреваемого задержали прямо в Труновской городской больнице, где он находился на стационарном лечении. Пациента, можно сказать, «вытащили из-под капельницы» и заточили в изолятор.

Так как Борис Куц является инвалидом второй группы, задержанного направили на медицинское освидетельствование, чтобы понять, есть ли у него противопоказания к нахождению в СИЗО. Врачебная комиссия ГБУЗ «Труновская районная больница» дала заключение о наличие у мужчины тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Однако, по непонятным причинам, медицинское заключение не было передано следователю в день заседания по избранию меры пресечения, на стол судьи оно почему-то не попало, поэтому Бориса Куца вопреки требованиям ст. 110 УПК РФ отправили на два месяца в следственный изолятор.

Со дня ареста прошло больше месяца, но вопреки закону должностные лица, в производстве которых находится уголовное дело, продолжают удерживать под замком смертельно больного человека.

По идее, законы созданы, чтобы противостоять хаосу. Но в данном случае складывается впечатление, что отдельные элементы системы вдруг начинают диктовать собственные правила.

Защита Куца подала апелляционную жалобу на решение Труновского районного суда о направлении его в изолятор. Но судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда оставила постановление Труновского районного суда без изменения, потому что якобы форма медицинского заключения не соответствует установленной. Но, простите, ведь сам следователь направлял обвиняемого на медосвидетельствование, он сам и получал документ о состоянии его здоровья. Почему подсудимый должен рисковать своей жизнью по вине профессионалов своего дела, которые почему-то допускают нелепые ошибки?

До сих пор жалоба на решение нижестоящих инстанций ждет своего рассмотрения в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. Пока правосудие простаивает, у арестованного гражданина вроде бы есть право добиться изменения меры пресечения у следователя, который занимается его делом. На это у того достаточно полномочий. К тому же сами работники СИЗО порекомендовали Куцу пройти обследование в медицинской части №9 ФСИН России. Заключение «тюремных» врачей полностью подтвердило выводы коллег из Труновской районной больницы: Борис Куц не может находиться в стенах СИЗО, потому что в таких условиях он может умереть.

По словам адвоката Светланы Шаталовой, начальник медсанчасти подтвердил, что направил копии медзаключения и лично следователю, и в канцелярию Изобильненского межрайонного следственного отдела. Более того, адвокат Светлана Шаталова также получила заверенную копию медицинского заключения в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по СК. И приложила ее к ходатайству об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на любую иную, не связанную с содержанием под стражей, в связи с наличием заболевания по Постановлению Правительства РФ №3 от 14.01.2001 г. Документ она лично сдала в канцелярию следственного отдела 19 августа 2021 года. В этот же день следователь удовлетворил ходатайство защиты, но в постановлении уточнил, что сделано это будет в случае получения оригинала медицинского заключения о состоянии здоровья обвиняемого.

Возникает тревожная ситуация. По статье 110 УПК РФ следователь был обязан в течение трех суток изменить меру пресечения обвиняемому. Однако на дворе уже 27 августа, а человек до сих пор в СИЗО.

Куда делись медицинские заключения, направленные следователю из органов ФСИН? Почему заверенная копия документа, переданная адвокатом, никак не стимулировала следователя на исполнение своих обязанностей?

В пору, на наш взгляд, ставить вопрос о неисполнении должностных полномочий сотрудником следственного комитета. Но хуже всего то, что должностное лицо безосновательно подвергает опасности здоровье и жизнь человека.

Наше издание будет следить за ситуацией.





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