В России за сутки зарегистрирована ровно 21 тысяча новых случаев заражения COVID-19
21 августа 2021, 11:50
В России за сутки, по сведениям оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, зарегистрированы ровно 21 тысяча новых случаев заражения COVID-19. В пятницу, 20 августа, число новых зараженных было 20 992.
Всего с начала пандемии в России коронавирус выявили у 6 726 523 человек.
Выздоровели и выписаны за сутки 20 647 пациентов. За все время пандемии поправились 6 004 052 человек. За последние 24 часа в России скончались 797 человек, у которых был выявлен ковид. Всего в нашей стране от последствий инфекции нового типа умерли 175 282 человек.
Микробиолог, академик, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал российских студентов обязательно привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 до начала нового учебного года.
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