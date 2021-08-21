Гинцбург призвал студентов привиться от COVID-19 до начала нового учебного года

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21 августа 2021, 11:14 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Микробиолог, академик, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал российских студентов обязательно привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 до начала нового учебного года.

По словам академика, вакцинация поможет избежать вспышек новой инфекции.

Александр Гинцбург убежден, что "в коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима".

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее объявлял, что почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, некоторые смогут это сделать до 1 ноября 2021 года.

Школьники с 1 сентября учатся в традиционном формате.

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