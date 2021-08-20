В России выявлено 20 992 новых случаев заражения COVID-19

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20 августа 2021, 12:12

фото: pixabay.com

В России за последние сутки выявлено 20 992 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за период пандемии в нашей стране ковид диагностирован у 6 705 523 человек.

Обновленные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 приводит в пятницу оперативный штаб.

Судя по данным штаба, прирост зараженных чуть снизился. Также немного уменьшилось число жертв.

За последние 24 часа умерли 785 человек с подтвержденным COVID-19. В четверг был 791 летальный случай. По выздоровлении выписан 20 351 пациент.

В Москве у 1 925 человек за последние сутки выявили ковид. В Санкт-Петербурге заражение у 1 691 человек, в Московской области заболели 1 029 человек.

В столице умерли от последствий ковида 52 человека, в Санкт-Петербурге - 39, в Краснодарском крае - 32.

В остальных регионах ситуация с новыми случаями заражения такова: в Свердловской области - 517, в Нижегородской области- 506, в Ростовской - 489. В Пермском крае - 474, 467 - в Воронежской области, 449 - в Красноярском крае, 444 - в Самарской области, 400 - в Иркутской области.

Немногим менее 400 - в Омской и Челябинской области. В Крыму - 365 новых случаев.

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