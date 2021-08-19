Число жертв разрушительного землетрясения в Гаити увеличилось до 2189
19 августа 2021, 09:02
Число жертв разрушительного землетрясения в Гаити выросло до 2189. Пострадали в результате природной стихии более 12 тысяч человек. Обновленные данные о жертвах землетрясения и пострадавших передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
Ранее сообщалось о гибели 1941 человека в результате мощного землетрясения, случившегося у берегов Гаити 14 августа. Магнитуда землетрясения составляла 7,2.
По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей,- передает РИА Новости.
Сотрудники Геологической службы США прогнозировали, что на Гаити могут обнаружить несколько тысяч погибших в результате землетрясения.
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