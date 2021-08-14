Геологическая служба США допустила тысячи жертв землетрясения на Гаити

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14 августа 2021, 17:56 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На Гаити могут обнаружить несколько тысяч погибших в результате землетрясения. Такой прогноз озвучили в Геологической службе США.

Отмечается, что количество пострадавших людей может достигнуть десятков тысяч. При анализе американские специалисты принимали во внимание сейсмоустойчивость зданий, плотность населения страны в Карибском море, последствия подобных ударов стихии.

По информации телеканала CNN, сведения о жертвах и разрушениях уже имеются, однако точное число не уточняется. Землетрясение произошло сегодня, 14 августа. Речь идет о стихийном бедствии магнитудой 7,2.

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