Геологическая служба США допустила тысячи жертв землетрясения на Гаити

На Гаити могут обнаружить несколько тысяч погибших в результате землетрясения. Такой прогноз озвучили в Геологической службе США.
Отмечается, что количество пострадавших людей может достигнуть десятков тысяч. При анализе американские специалисты принимали во внимание сейсмоустойчивость зданий, плотность населения страны в Карибском море, последствия подобных ударов стихии.
По информации телеканала CNN, сведения о жертвах и разрушениях уже имеются, однако точное число не уточняется. Землетрясение произошло сегодня, 14 августа. Речь идет о стихийном бедствии магнитудой 7,2.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.