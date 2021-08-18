Количество жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 1 941

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18 августа 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

последствия землетрясения на Гаити, D AviddelaPaz/XinHua

Количество жертв землетрясения на Гаити к настоящему моменту увеличилось до 1 941. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 18 августа, сотрудники службы гражданской обороны страны.

В сообщении службы уточняется, что, в частности, в результате землетрясения 1 597 человек погибли на юге, 205 в департаменте Гранд-Анс, 137 в департаменте Нип, а еще двое на северо-западе. Общее число пострадавших превысило 9 тысяч.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 балла было зафиксировано у берегов Гаити 14 августа.

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