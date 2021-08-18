ОАК: Решений о запрете участия Ил-114 в выставке «Армия-2021» после катастрофы Ил-112В не принималось

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18 августа 2021, 17:01

Фото А. Гаспарян / Пресс-служба ПАО «Ил»/ ТАСС

Решений о запрете участия самолёта Ил-114 в выставке «Армия-2021» после катастрофы опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В не принималось. В среду, 18 августа, об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Во вторник, 17 августа, в подмосковной Кубинке во время тренировочного полета потерпел крушение первый опытный образец самолета Ил112В. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в районе аэродрома. В результате погибли три члена экипажа - два летчика-испытателя и бортинженер.

Погиб заслуженный летчик-испытатель, Герой России, шеф-пилот «Ил» Николай Куимов. Он был за штурвалом. Источник в экстренных службах заявил, что пилоты разбившегося Ил-112В уводили самолет от жилых домов.

Случайно снятое видео продемонстрировало, как самолёт с горящим двигателем камнем, с переворотом, врезался в землю, словно уставшая сверхтяжёлая птица. Для специалистов эта катастрофа не стала неожиданной.

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