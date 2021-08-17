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Источник в экстренных службах заявил, что пилоты разбившегося Ил-112В уводили самолет от жилых домов

, 13:47 Источник: ТАСС

Источник в экстренных службах заявил, что пилоты разбившегося Ил-112В уводили самолет от жилых домов
кабина пилотов, pixabay.com

Пилоты, которые управляли разбившимся в подмосковной Кубинке самолетом Ил-112В, до последнего момента пытались спасти летательный аппарат и уводили его от жилых домов. Об этом заявил источник.

В экстренных службах сообщили, что пилоты боролись за "живучесть" воздушного судна и одновременно пытались увести самолет как можно дальше от жилого сектора.

В МЧС в свою очередь сообщили, что угрозы для людей после падения Ил-112В нет, о разрушениях на земле данных к настоящему моменту также не поступало. В ведомстве также добавили, что после крушения самолета наблюдалось очаговое горение.

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