Источник заявил, что экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В погиб

Экипаж легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который ранее потерпел крушение в подмосковной Кубинке, согласно предварительным данным, погиб. Об этом заявил источник в авиастроительной отрасли.
Согласно последней информации осведомленного источника, весь экипаж, который находился на борту воздушного судна во время аварии, погиб. Самолет Ил-112В в результате падения сначала полностью разрушился, а впоследствии загорелся.
Ранее стало известно, что опытный образец Ил-112В потерпел крушение во время захода на посадку в ходе тренировочного полета в Московской области.
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