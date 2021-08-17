Опытный образец самолета Ил-112В разбился в Подмосковье

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17 августа 2021, 11:58 Источник: РИА "Новости"

шасси, pixabay.com

Утром во вторник, 17 августа, стало известно, что в ходе полета в Подмосковье потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом сообщил сегодня осведомленный источник.

Согласно последней информации, опытный образец самолета Ил-112В разбился в городе Кубинка, который находится в Одинцовском городском округе Московской области. К настоящему моменту Объединенная авиастроительная корпорация подтвердила сообщения о происшествии.

Подробностей случившегося пока в СМИ не поступало. Данных о пострадавших нет.

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