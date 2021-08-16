На Камчатке найден «черный ящик» упавшего вертолета Ми-8

В пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что найден бортовой самописец разбившегося на Камчатке четыре дня назад вертолета Ми-8. Предположительно, его обнаружили внутри летательного аппарата.
Уточняется, что через люк при помощи специального оборудования в вертолете был найден "черный ящик". Для поднятия бортового самописца на поверхность понадобятся особые приборы.
Напомним, ранее на Камчатке было обнаружено тело пятого погибшего при крушении Ми-8, которое произошло 12 августа. В момент аварии на борту воздушного судна находились три члена экипажа и тринадцать пассажиров, в частности, ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них не пострадали.
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