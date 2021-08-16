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На Камчатке найден «черный ящик» упавшего вертолета Ми-8

, 07:12 Источник: РИА "Новости"

На Камчатке найден «черный ящик» упавшего вертолета Ми-8
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что найден бортовой самописец разбившегося на Камчатке четыре дня назад вертолета Ми-8. Предположительно, его обнаружили внутри летательного аппарата.

Уточняется, что через люк при помощи специального оборудования в вертолете был найден "черный ящик". Для поднятия бортового самописца на поверхность понадобятся особые приборы. 

Напомним, ранее на Камчатке было обнаружено тело пятого погибшего при крушении Ми-8, которое произошло 12 августа. В момент аварии на борту воздушного судна находились три члена экипажа и тринадцать пассажиров, в частности, ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них не пострадали.

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