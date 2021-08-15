Из воды поднято тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

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15 августа 2021, 14:01 Источник: ТАСС

сотрудник МЧС России, Zamir Usmanov/Global Look Press

В воскресенье, 15 августа, со дна Курильского озера на Камчатке, где разбился вертолет Ми-8, спасатели подняли тело четвертого погибшего. Об этом заявили сегодня в пресс-службе МЧС России.

Согласно последней информации, при помощи глубоководных аппаратов водолазы МЧС России подняли со дна Курильского озера четвертое тело. Известно также, что спасатели пытались завести технику внутрь воздушного судна в целях обнаружения тел остальных погибших.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, в частности, 13 пассажиров, упал в Курильское озеро. Восемь человек были спасены, четверо погибли, а судьба еще четверых все еще остается неизвестной.

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