Тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Спасатели и военные подняли тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.
Собеседник отметил, что поднятые со дна Курильского озера тела доставлены на берег. Погибших обнаружили с помощью глубоководных аппаратов и водолазов.
«… со дна озера подняты тела двух женщин и одного мужчины. Назначены судебные медицинские экспертизы, которые установят причины смерти погибших»,- уточнили в Следственном комитете России.
В ведомстве добавили, что основная часть вертолета обнаружена на глубине 108 метров, а хвостовая часть - на глубине 118 метров.
Напомним, что вертолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро, упал в четверг на территории Кроноцкого заповедника. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. По данным регионального МЧС, восемь человек спаслись, четырех пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу.
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