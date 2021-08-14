Тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке подняли из воды

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14 августа 2021, 14:03 Источник: ТАСС

фото с места происшествия, Russian Emergencies Ministry/Globallookpress.com

Спасатели и военные подняли тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

Собеседник отметил, что поднятые со дна Курильского озера тела доставлены на берег. Погибших обнаружили с помощью глубоководных аппаратов и водолазов.

«… со дна озера подняты тела двух женщин и одного мужчины. Назначены судебные медицинские экспертизы, которые установят причины смерти погибших»,- уточнили в Следственном комитете России.

В ведомстве добавили, что основная часть вертолета обнаружена на глубине 108 метров, а хвостовая часть - на глубине 118 метров.

Напомним, что вертолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро, упал в четверг на территории Кроноцкого заповедника. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. По данным регионального МЧС, восемь человек спаслись, четырех пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу.

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