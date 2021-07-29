Мэр Риги Мартиньш Стакис позволяет говорить с собой на русском языке

Надо отдать должное мэру Риги Мартиньшу Стакису, что он прекрасно осознает свою «популярность» у русскоязычного населения страны. Честно говоря, его узнаваемость не особо привлекательная, но он иногда позволяет говорить с собой на русском языке. Так он заявил латвийским СМИ.
«Моя узнаваемость на выборах была намного меньше именно у русскоязычной аудитории. Однако, сейчас они меня знают намного лучше, конечно, через призму Беларуси и «черного списка», чему я не радуюсь, ибо всегда себя позиционировал как приемлемого всеми рижанами мэра. Как должностное лицо я официально говорю на латышском языке. В интервью отвечаю на языке, на котором меня спрашивают. Из иностранных языков владею английским и русским. Но в общении, если у какого-то жителя есть проблемы со своим домовладельцем, то позволяю говорить с собой по-русски, ибо знаю, что владею русским языком лучше, чем он – латышским».
«Прекрасная» формулировка – позволяю говорить с собой на русском языке!
А как оценили такой «жест» мэра Риги латвийцы?
«Ну, снизошел, барин! Ломаю шапку!»
«Молодец! Учи еще китайский! Пригодится больше!»
«Да кому он, простите, сдался, чтобы с ним говорить!»
«А когда это русский язык стал в Латвии иностранным? Не много ли вы себе позволяете?»
«А он понимает, когда его «пошлют» на три буквы по-русски?»
«С ним по-русски разговаривать – язык ломать!»
Да уж… позволил себе мэр Стакис очередной «выпад»… Видимо, горшков со столбиками мало…
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