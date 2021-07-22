Тайм–менеджмент или как все успевать

Каждый из нас задавался вопросом: «Как все успеть?» Однако далеко не каждый знаком с тайм–менеджментом.
Это комплекс методов, направленные на эффективную организацию собственного времени. Если овладеть правильными знаниями в этой области, можно значительно упростить жизнь, а именно:
– выполнять дела в короткие сроки
– снизить уровень стресса
– выделить время на отдых
– повысить уровень своего карьерного роста
– правильно расставлять приоритеты
Управление временем, состоит из принципов, которые необходимо соблюдать:
1. Планировка действий
Планируйте дела на ближайшую неделю или месяц, далее делите их на краткосрочные и долгосрочные. Можете делать в любом удобном для вас формате: письменном или электронном.
2. Формулировка четких целей
Ставьте перед собой глобальные задачи, а далее делите их на конкретные. Имейте четкую картинку того, чего вы хотите.
3. Расстановка приоритетов
Распределите дела по уровню важности, начинайте с неотложных и постепенно переходите к второстепенным. Планируйте сложные дела на часы собственной пиковой продуктивности.
4. Фокусирование на главном
Не отвлекайтесь на посторонние вещи, умейте говорить себе «нет», в моменты, когда хочется отвлечься.
5. Анализ опыта
Разбирайте собственные ошибки, создавая тем самым собственный свод правил. Проанализируйте все ситуации, которые привели к потере личных ресурсов.
6. Отдых
Это один из элементов, без которого просто невозможно эффективно управлять своим временем, поэтому не пренебрегайте этим пунктом.
Эффективные методы планирования, о которых мало кто знает:
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1. Матрица Эйзенхауэра – выделение приоритетов.
Каждое дело необходимо разделить по колонкам, которые делятся на:
– Важное, срочное! – «горящие» сроки
– Важное, не срочное– задачи ориентированные на будущее
– Не важное, срочное– рутинные дела
– Не важное, не срочное– можно смело вычеркивать из списка на день
2. ABCDE– распределение по уровню важности
А– важные и приоритетные дела, если их несколько используем нумерацию, например, А1, А2, А3
В– важные, без серьезных последствий
С–события, без неприятных последствий в случае невыполнения
D– задачи, которые можно переложить на коллег
Е– занятия, от которых можно отказаться
3. Метод «Помидора»– концентрация внимания
Порядок действий:
1. Формулировка четкого задания
2. Включаете таймер на 25 минут
3. Пятиминутный перерыв
4. Возобновляете таймер
5. После 4-го этапа отдыхайте по 15-20 минут
Помните, что контроль над временем значительно повышает эффективность и улучшает мозговую деятельность, каждый способен выбрать подходящий для него метод и работать с удовольствием.
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