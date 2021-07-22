Тайм–менеджмент или как все успевать

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 16:43 Анастасия Радова

Фото из открытых источников

Каждый из нас задавался вопросом: «Как все успеть?» Однако далеко не каждый знаком с тайм–менеджментом.



Это комплекс методов, направленные на эффективную организацию собственного времени. Если овладеть правильными знаниями в этой области, можно значительно упростить жизнь, а именно:

– выполнять дела в короткие сроки

– снизить уровень стресса

– выделить время на отдых

– повысить уровень своего карьерного роста

– правильно расставлять приоритеты



Управление временем, состоит из принципов, которые необходимо соблюдать:



1. Планировка действий

Планируйте дела на ближайшую неделю или месяц, далее делите их на краткосрочные и долгосрочные. Можете делать в любом удобном для вас формате: письменном или электронном.



2. Формулировка четких целей

Ставьте перед собой глобальные задачи, а далее делите их на конкретные. Имейте четкую картинку того, чего вы хотите.



3. Расстановка приоритетов

Распределите дела по уровню важности, начинайте с неотложных и постепенно переходите к второстепенным. Планируйте сложные дела на часы собственной пиковой продуктивности.



4. Фокусирование на главном

Не отвлекайтесь на посторонние вещи, умейте говорить себе «нет», в моменты, когда хочется отвлечься.



5. Анализ опыта

Разбирайте собственные ошибки, создавая тем самым собственный свод правил. Проанализируйте все ситуации, которые привели к потере личных ресурсов.



6. Отдых

Это один из элементов, без которого просто невозможно эффективно управлять своим временем, поэтому не пренебрегайте этим пунктом.



Эффективные методы планирования, о которых мало кто знает:

1. Матрица Эйзенхауэра – выделение приоритетов.

Каждое дело необходимо разделить по колонкам, которые делятся на:

– Важное, срочное! – «горящие» сроки

– Важное, не срочное– задачи ориентированные на будущее

– Не важное, срочное– рутинные дела

– Не важное, не срочное– можно смело вычеркивать из списка на день



2. ABCDE– распределение по уровню важности

А– важные и приоритетные дела, если их несколько используем нумерацию, например, А1, А2, А3

В– важные, без серьезных последствий

С–события, без неприятных последствий в случае невыполнения

D– задачи, которые можно переложить на коллег

Е– занятия, от которых можно отказаться



3. Метод «Помидора»– концентрация внимания

Порядок действий:

1. Формулировка четкого задания

2. Включаете таймер на 25 минут

3. Пятиминутный перерыв

4. Возобновляете таймер

5. После 4-го этапа отдыхайте по 15-20 минут



Помните, что контроль над временем значительно повышает эффективность и улучшает мозговую деятельность, каждый способен выбрать подходящий для него метод и работать с удовольствием.

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