Росавиация отказала авиакомпаниям в заявках на полеты в Египет

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19 июля 2021, 18:25 Источник: Интерфакс

самолет, фото: pixels.com

Росавиация отказала авиакомпаниям в выдаче допусков на осуществление рейсов на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Заявки подали более 230 компаний, среди них Azur air, «Россия», «Уральские авиалинии», S7 и Nordwind, говорится в приказе ведомства.

Источник в авиакругах сообщил, что отклонение заявок на рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх связано с «отсутствием решения оперштаба о параметрах возобновления авиасообщения».

Напомним, что 8 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который признает утратившим силу документ о запрете полетов на египетские курорты. Теперь авиакомпании могут отправлять в Египет прямые рейсы. До этого действовали только регулярные рейсы в Каир.

Кроме того, советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз уточнил правила въезда российских туристов в страну.

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