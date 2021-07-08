Путин возобновил полеты на курорты Египта

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8 июля 2021, 17:14

Египет, фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который признает утратившим силу документ о запрете полетов на египетские курорты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ президента от 8 ноября 2015 года «временно запрещал осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет».

Причиной такого решения стало крушение российского самолета А321 над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство» (запрещённая в РФ организация), инцидент был квалифицировал Федеральной службой безопасности (ФСБ) как теракт.

Отмечается, что теперь авиакомпании могут отправлять в Египет прямые рейсы. До этого действовали только регулярные рейсы в Каир.

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