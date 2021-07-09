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Советник египетского посольства в Москве перечислил правила въезда туристов из России в Египет

, 08:10 Источник: РИА Новости

Советник египетского посольства в Москве перечислил правила въезда туристов из России в Египет
фото: pixabay.com

Туристы из России, отправляющиеся на отдых на египетские курорты, смогут получить визу в аэропорту по прилету в Египет. Советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз уточнил правила въезда российских граждан в Египет.

Ахмад Абд-Элмуиз сообщил, что посольство и консульство Египта в Москве принимают россиян, но сейчас в период пандемии коронавирусной инфекции требуется предварительно записаться на прием на сайте дипмиссии. Посольство работает регулярно и готово предоставить любое количество виз.

Россиянам, привитым вакциной "Спутником V", не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины.

Невакцинированным туристам необходимо предоставить либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте. После сданном теста в египетском аэропорту, потребуется соблюдать карантин несколько часов до получения результатов анализа.

Проблем не будет у туристов с отрицательным ПЦР-тестом.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, отменяющий запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в города Египта (кроме регулярных перелетов в Каир).

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