Сайт 19FortyFive: армия России получит комплексы С-500, способные уничтожить американскую боевую авиацию

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17 июля 2021, 09:04 Источник: «ПолитРоссия»

Американский истребитель F-35, Capt. Kippun Sumner / globallookpress.com

Армия Российской Федерации получит зенитные ракетные комплексы С-500, способные уничтожить боевую авиацию Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся в американском сегменте интернета.

В июне заместитель главы правительства РФ Юрий Борисов заявил о том, что в скором времени С-500 начнут серийно поставляться в Вооруженные силы страны.

Портал 19FortyFive пишет, что новый комплекс призван «стать чемпионом среди систем ПВО, сочетая мощь с интеллектом». Согласно имеющейся информации, С-500 в состоянии одновременно атаковать десять боеголовок баллистических ракет. Ожидается, что максимальная дальность действия системы составит 600 километров и она сможет работать в ближнем космосе.

Также сайт указывает на то, что С-500 оборудован несколькими видами радиолокационных устройств, ориентированных на различные воздушные объекты. Среди них самолеты, вертолеты, дроны и ракеты.

С-500 способны уничтожить американскую боевую авиацию, в том числе стелс-истребители F-35, отмечается в публикации 19FortyFive, которую пересказали авторы издания «ПолитРоссия».

Ранее в субботу ресурс Avia.pro сообщил, что российский «Панцирь-С1» на вооружении иракских военных уничтожил турецкий беспилотник Bayraktar TB2.

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