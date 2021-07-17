Avia.pro: российский «Панцирь-С1» на вооружении иракских военных уничтожил турецкий Bayraktar TB2

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17 июля 2021, 08:17 Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», MOD Russia / globallookpress.com

Российский комплекс «Панцирь-С1», состоящий на вооружении иракских военных, уничтожил турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что дроны Bayraktar TB2 «вновь потеряли свою репутацию» после того, как стало известно об уничтожении «Панцирем» одного из аппаратов в небе над северной частью Ирака. В процитированном материале отмечается, что беспилотник сбили из российской системы иракские военные. Согласно одной из версий, инцидент произошел несколько дней назад.

Ранее сегодня сообщалось, что появилось видео, на котором предположительно запечатлен пуск ракеты «Искандер» по боевикам в сирийском Идлибе.

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