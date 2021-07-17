Появилось видео, на котором предположительно запечатлен пуск российского «Искандера» по джихадистам в Идлибе

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июля 2021, 07:56 Источник: Аvia.pro

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Появилась видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск российской ракеты «Искандер» по боевикам в сирийском Идлибе. В настоящий момент ролик доступен для просмотра в интернете.

Опубликовавший видео сайт Avia.pro отметил, что, вероятно, оно было сделано в провинции Латакия. Судя по всему, удар «Искандером» по джихадистам в Идлибе был нанесен после того, как разведка обнаружила крупную группу представителей незаконных формирований, пишет портал. Когда сняли выложенные кадры, неизвестно.

Как сообщалось ранее в субботу, издание Bulgarian Military указало на то, что Россия имеет законное право сбивать американские истребители в небе над Сирией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости