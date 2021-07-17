Появилось видео, на котором предположительно запечатлен пуск российского «Искандера» по джихадистам в Идлибе

Появилась видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск российской ракеты «Искандер» по боевикам в сирийском Идлибе. В настоящий момент ролик доступен для просмотра в интернете.
Опубликовавший видео сайт Avia.pro отметил, что, вероятно, оно было сделано в провинции Латакия. Судя по всему, удар «Искандером» по джихадистам в Идлибе был нанесен после того, как разведка обнаружила крупную группу представителей незаконных формирований, пишет портал. Когда сняли выложенные кадры, неизвестно.
Как сообщалось ранее в субботу, издание Bulgarian Military указало на то, что Россия имеет законное право сбивать американские истребители в небе над Сирией.
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