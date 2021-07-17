Bulgarian Military: Россия имеет законное право сбивать американские истребители над Сирией

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17 июля 2021, 07:33

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация имеет законное право сбивать американские истребители в сирийском небе. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание Bulgarian Military напомнило, что официальный Дамаск не давал Соединенным Штатам разрешения на проведение военной операции на территории Сирии. В процитированной публикации говорится, что Россия, чьи силы находятся в арабской республике по согласованию с ее властями, имеет законное право сбивать американские истребители в сирийском воздушном пространстве. При этом журналисты отметили, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг.

Ранее на текущей неделе в интернет выложили видео уничтожения ВКС РФ пункта управления и техники исламистов в Идлибе.

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