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Появилось видео уничтожения ВКС России пункта управления и техники джихадистов в сирийском Идлибе

, 07:55 Источник: «Русская весна»

Появилось видео уничтожения ВКС России пункта управления и техники джихадистов в сирийском Идлибе
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео уничтожения российскими ВКС пункта управления и техники боевиков в сирийском Идлибе. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.

Портал «Русская весна» отмечает, что на юге Идлибской зоны подконтрольная Дамаску разведка выявила усиление джихадистов. Согласно полученной информации, на позиции запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» только на одном из участков фронта прибыли шестьдесят боевиков.

По исламистам нанесли удар ВКС РФ. В результате налета, в частности, были уничтожены пункт управления бандитов и их техника. Действия авиации попали на видео, которое размещено в интернете.

Ранее ресурс Avia.pro написал, что британские истребители F-35, базирующиеся на корабле HMS Queen Elizabeth, не рискнули войти в воздушное пространство Сирии после инцидента c эсминцем Defender в Черном море.

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