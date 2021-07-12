Глава Крыма сообщил об антирекорде по числу зараженных коронавирусом за сутки в регионе
12 июля 2021, 11:35
Глава Крыма Серей Аксенов сообщил, что на территории полуострова зафиксирован суточный антирекорд по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией - 371 случай.
Аксенов отметил, что из общего количества заболевших коронавирусом 312 человек выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям и 2 - завозные из-за границы. По его словам, на территории республики за сутки на COVID-19 обследованы свыше четырех тысяч человек.
В Крыму пока не вводили жесткие ограничения в борьбе с коронавирусом, однако Аксенов призвал местных жителей и туристов носить маски и ограничить контакты с окружающими, поскольку наблюдается рост зараженных.
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