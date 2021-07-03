Аксенов сообщил о росте числа заразившихся COVID-19 в Крыму и призвал носить маски и ограничить контакты

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3 июля 2021, 10:45 Источник: Сергей Аксенов

Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о росте числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе и призвал местных жителей и гостей носить маски и ограничить контакты. За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.

Накануне в Крыму было выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом.

Из общего количества заболевших, по данным на 3 июля, 234 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 случаев завозные из-за рубежа. Количество выздоровевших за последние 24 часа в Крыму составляет 187 человек, выздоровевших за весь период – 43 990 человек.

Аксенов призвал: "Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси".

"Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров",- попросил Аксенов.

Глава Крыма посоветовал при появлении симптомов острых респираторных инфекций вызвать врача или сообщить о себе на номер "горячей линии".

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